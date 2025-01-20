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Медведева: популярность женского одиночного катания не упала. Девочки не хуже предыдущих

Медведева: популярность женского одиночного катания не упала. Девочки не хуже предыдущих
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Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о популярности женского фигурного катания в условиях международного отстранения.

«Популярность женского фигурного катания не упала абсолютно никаким образом. И даже девочки, которые завершили спортивную карьеру, всё ещё пользуются большим спросом в медийной сфере. Да, немного по-другому, но как есть.

Сегодня основные на профессиональной арене Аделия Петросян и Софья Акатьева. Да, возможно, у них нет таких возможностей, которые были у меня когда-то. Но, во-первых, думаю, что всё впереди. По крайней мере, на это надеюсь. А во-вторых, девочки абсолютно не хуже предыдущих поколений и показывают себя профессионально», — приводит слова Медведевой «РИА Новости Спорт».

25-летняя Медведева, помимо серебра с Олимпийских игр — 2018 и ЧМ, имеет два титула чемпионки России и Европы. Российская фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а позже объявила о завершении карьеры.

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