Сихарулидзе: хочу поздравить всех, что на турнире в России был исполнен четверной аксель

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе подвёл итоги чемпионата России по прыжкам — 2025, который вчера, 19 января, закончился в Санкт-Петербурге.

«Важно отметить, что чемпионат по прыжкам — это соревнования совершенно нового формата. В мире такие турниры не проводятся. Мы впереди планеты всей.

Конечно, я хочу поздравить всех любителей фигурного катания с тем, что в Санкт-Петербурге на официальном турнире впервые в России был исполнен аксель в четыре с половиной оборота Владом Дикиджи. Пусть это произошло вне конкурса, но Владислав исполнил его дважды — на разминке и на бис.

Но все мы — и руководство федерации, и зрители, и тренеры, и сами спортсмены — были в абсолютном восторге от этого прыжка. Это можно назвать прорывом, с чем мы и поздравляем Влада и его тренера Олега Татаурова», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Напомним, Дикиджи является первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель.