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Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания

Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом на пост главы ФФККР. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Спорт день за днём».

Напомним, выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России пройдёт 11 февраля. В повестку мероприятия, по сообщению пресс-службы ФФККР, включено избрание президента и членов исполкома федерации для замещения вакантных должностей.

Сихарулидзе получил свою нынешнюю должность в 2022 году. Тогда он сменил временно возглавлявшего федерацию её нынешнего генерального директора Александра Когана. Ранее президентом ФФККР был Александр Горшков, который ушёл из жизни 17 ноября 2022 года.

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