Худайбердиева и Базин не выступят в финале Гран-при России по личным причинам — источник

Российские фигуристы, чемпионы России танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не выступят в финале Гран-при России, который пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля, по личным причинам.

«Лиза и Егор вслед за Хаврониной и Нарижным пропустят финал Гран‑при по личным причинам, в данный момент они не тренируются», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что сезон-2024/2025 досрочно завершили главные конкуренты Худайбердиевой/Базина — дуэт Хаврониной и Нарижного. Они также не выступят на финале Гран-при России по причине травмы партнёра, из-за которой ему предстоит операция.