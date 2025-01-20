Александра Степанова и Иван Букин пропустят финал Гран-при России — источник

Четырёхкратные чемпионы России и призёры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин также пропустят финал Гран-при России, который с 13 по 16 февраля пройдёт в Красноярске. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что с турнира по личным причинам снялись серебряные призёры национального первенства этого года Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которые так же, как и Степанова/Букин, тренируются в группе Александра Жулина. Среди причин пропуска двух пар из его штаба один из источников назвал «отсутствие необходимости туда ехать».

Ещё раньше от борьбы за медали отказались их главные конкуренты — дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного. Они также не выступят на финале Гран-при России по причине травмы партнёра, из-за которой ему предстоит операция.