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ФФККР планирует направить расширенную заявку на нейтральный статус к отбору на ОИ-2026

ФФККР планирует направить расширенную заявку на нейтральный статус к отбору на ОИ-2026
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) планирует направить в Международный союз конькобежцев (ISU) расширенную заявку на нейтральный статус к отбору на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Несколько источников сообщили, что будет направлен список из нескольких фамилий. Вероятно, это будут первые пять номеров с последнего чемпионата России в каждом виде: такой расклад не противоречит критериям ISU о нейтральном статусе.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.

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