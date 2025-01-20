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«Вчера были в Питере, сегодня — в Дубае». Супруги Игнатовы выложили видео с отдыха

«Вчера были в Питере, сегодня — в Дубае». Супруги Игнатовы выложили видео с отдыха
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Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) и её муж, вице-чемпион России — 2021 Макар Игнатов опубликовали видео с отдыха. Пара проводит время в Дубае.

«Вчера мы ещё были на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге, потом в Москве, а сегодня мы уже в Дубае. Смотрите, какая красота», — сказала Трусова в видео, опубликованном на личной странице в социальных сетях.

Вчера, 19 января, супруги принимали участие на чемпионате России по прыжкам — 2025, который проходил в Санкт-Петербурге. Игнатов выступал за команду Москвы, а Трусова вместе с Анной Щербаковой её поддерживала. По итогу соревнований москвичи заняли второе место, уступив спортсменам из Санкт-Петербурга меньше трёх баллов.

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