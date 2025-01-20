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Александра Игнатова: сейчас любовь занимает центральное место в моей жизни

Александра Игнатова: сейчас любовь занимает центральное место в моей жизни
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Серебряные призёры Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве — Трусова), Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александр Энберт, а также олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступят в шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое пройдёт на московской «ЦСКА-Арене» 14 февраля.

«Сейчас тема любви и отношений занимает одно из центральных мест в моей жизни, поэтому я не могла отказаться от возможности выразить эти чувства через фигурное катание. Тем более что наше представление пройдёт в День всех влюблённых. С помощью спорта, музыки и поэзии мы создадим самое романтичное событие зимы», — приводит слова Игнатовой об участии в шоу ТАСС.

Напомним, летом 2024 года Трусова вышла замуж за вице-чемпиона России 2021 года Макара Игнатова. Ранее появилась информация, что супруги ожидают ребёнка.

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