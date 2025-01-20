Тренер: Дэвид Нарижный планирует вернуться на лёд в марте-апреле текущего сезона

Денис Самохин, тренирующий танцевальный дуэт Ирины Хавронины и Дэвида Нарижного, высказался о потенциальных сроках восстановления его ученика. Ранее стало известно, что фигуристы объявили о досрочном завершении сезона. Они также не выступят на финале Гран-при России. Причина — травма партнёра, из-за которой ему предстоит операция.

«Дэвиду на днях сделают операцию, он уже в больнице. С учётом сроков восстановления и последующего выхода в новый сезон, в новое четырёхлетие, уже в полном объёме, лучше с этим не тянуть. Иначе пропустим летний период для постановок и работы над техникой.

Так что лучше это всё делать сейчас, чтобы потом не форсировать подготовку к сезону. Если восстановление пройдёт по плану, то к концу марта — началу апреля Дэвид уже сможет вернуться на лёд», — приводит слова Самохина ТАСС.

Впоследствии с финала Гран-при России снялись и два оставшихся дуэта, бывших в тройке прошедшего недавно чемпионата России, — Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.