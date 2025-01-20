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В «Лужниках» прошёл мастер-класс для любителей фигурного катания

В «Лужниках» прошёл мастер-класс для любителей фигурного катания
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Лига любительского фигурного катания «Наш спорт» при поддержке бренда Kaambez организовала мастер-класс на льду, направленный на привлечение внимания к любительскому спорту. Каждый участник мероприятия смог не только погрузиться в мир фигурного катания, но и насладиться активным отдыхом в дружеской атмосфере.

Не выезжая за пределы Москвы, гости погрузились в атмосферу аprès-ski на мастер-классе от заслуженного мастера спорта России и президента Лиги «Наш спорт», серебряного призёра Олимпийских игр в Корее в парном катании — Александра Энберта. Александр щедро поделился своими знаниями, обучая участников базовым элементам фигурного катания, и даже некоторые из них смогли попробовать свои силы в прыжках. Яркие, модные костюмы от Kaambez идеально дополнили образы гостей, они подходят не только для стильных прогулок по городу, но и максимально удобны для активного отдыха и занятий спортом.

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