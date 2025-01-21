Роднина раскритиковала прыжковый чемпионат России

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о прыжковом чемпионате России, который в третий раз в истории состоялся в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат России по прыжкам кому-то интересен, мне лично такой турнир вообще не интересен. Не могу понять, почему полноценный чемпионат России проводится в декабре 2024 года и называется чемпионатом 2025 года. А какой-то чемпионат России по прыжкам проводится в январе», — приводит слова Родниной Metaratings.

В личном турнире среди мужчин победил Николай Угожаев, Аделия Петросян выиграла у женщин, в парных соревнованиях победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В командном турнире первое место заняла команда Санкт-Петербурга.