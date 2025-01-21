Трусова показала фотографии с отпуска в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) показала фотографии с отпуска, который проводит вместе с супругом Макаром Игнатовым в Дубае.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Игнатова готовится стать мамой. По данным источников, фигуристка находится на третьем месяце беременности. Ни сама спортсменка, ни её супруг пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Александра вышла замуж за серебряного призёра чемпионата России — 2021 фигуриста Макара Игнатова, ему 24 года. Их свадьба состоялась в августе 2024 года.