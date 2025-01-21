Глава ФФККР Сихарулидзе назвал финал Гран-при России важным этапом отбора на Олимпиаду

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о предстоящем финале российской серии Гран-при, который пройдёт с 13 по 16 февраля в Красноярске.

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«За время, прошедшее с чемпионата России в Омске, во время которого была объявлена эта новость, проделана определённая работа. Мы постоянно контактируем с представителями ISU, задаём вопросы и получаем оперативные ответы. Диалог проходит продуктивно, что не может не радовать. У нас есть время до 28 февраля для подачи заявки, и мы никуда не торопимся. Еще раз подчеркну, что у нас нет права на ошибку.

Это всё-таки очень специфический турнир. Другое дело – финал Гран-при России в Красноярске. Это важный этап отбора, на котором нужно будет посмотреть, кто из ребят, особенно молодых, готов к серьёзным испытаниям. Будем учитывать и их прокаты, и их психологическую устойчивость. Окончательное решение примем в конце февраля», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен. До других международных турниров россияне не допущены с марта 2022 года.