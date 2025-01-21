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Пара Бойкова/Козловский находится на грани распада — источник

Пара Бойкова/Козловский находится на грани распада — источник
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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Спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский находится на грани распада, информируют источники «Матч ТВ». Фигуристы тренируются в штабе Этери Тутберидзе.

«В последнее время между фигуристами обострились отношения, на чемпионате России по прыжкам у фигуристов снова случились серьёзные разногласия. На общем фото фигуристов после окончания личного турнира в первый соревновательный день Козловский стоял отдельно от Бойковой. Сейчас, как говорят, ребята рассматривают разные сценарии развития отношений. Могут и разбежаться, а могут и тренерский штаб поменять, вернуться в Санкт‑Петербург», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).

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