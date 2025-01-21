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«Является выдумкой». Дмитрий Козловский — о слухах о распаде пары с Бойковой

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о слухах о распаде дуэта.

«Сообщение, которое попало в Сеть, является абсолютной выдумкой», — сказал Козловский в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Ранее появилась информация, что пара Бойкова/Козловский находятся на грани распада. Источник сообщил, что «в последнее время между фигуристами обострились отношения, на чемпионате России по прыжкам у фигуристов снова случились серьёзные разногласия».

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).