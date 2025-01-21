«Мы сейчас со смеха чуть не упали». Бойкова опровергла слухи о распаде пары с Козловским

Российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским, опровергла слухи о распаде их пары. Ранее её партнёр в беседе в корреспондентом «Чемпионата» так же отреагировал на информацию.

«Мы сейчас со смеха чуть не упали», — приводит слова Бойковой Sport24.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).