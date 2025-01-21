Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов покинул Россию

Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию. При этом сама организация продолжает работу в штатном режиме.

По информации источников ТАСС, Абдурахманов уехал из страны по причинам, которые никак не связаны с его деятельностью в спортивной отрасли. При этом ФФКМ делает всё, чтобы продолжать работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов.

Согласно новому уставу, федерация может провести перевыборы в рамках конференции ФФКМ, которая пройдёт не раньше мая. Абдурахманов возглавлял Федерацию фигурного катания Москвы с апреля 2022 года. На пост тогда также претендовала серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая.