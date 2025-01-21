Медведева назвала Туктамышеву Мадонной фигурного катания

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась в адрес российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Она отметила, что Лиза является олицетворением долгожителя в спорте.

«Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране – это Елизавета Туктамышева. Думаю, многие любители фигурного катания со мной согласятся, поскольку Лиза – олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании – каталась до 27 лет, если не ошибаюсь, и продолжает выступать в шоу очень успешно. Лиза очень компонентная, выразительная. Она прям женщина на льду, поэтому для меня Елизавета Туктамышева — это Мадонна», — заявила Медведева.

28-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 и бронзовый призёр чемпионата Европы — 2013.