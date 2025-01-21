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Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы — 2025

Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы — 2025
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Двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы 2024 года Луна Хендрикс отказалась от участия в грядущем чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония) с 26 января по 2 февраля. Причиной такого решения стала травма лодыжки, которую она получила в декабре.

«Это действительно очень печально. Невезение продолжает преследовать меня в этом сезоне. Казалось, я уже преодолела свои проблемы и всё пошло по плану, но тут я подвернула лодыжку. Это казалось пустяком, но до сих пор продолжает меня беспокоить. Я не могу полноценно опираться на правую ногу и поэтому не могу тренироваться, не говоря уже о том, чтобы выходить на соревнования», — приводит слова Хендрикс Sporza.be.

Сообщается, что МРТ, сделанная на прошлой неделе, выявила у Хендрикс застой жидкости в районе травмы. Выполнять прыжки в данный момент фигуристка не в состоянии.

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