Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что российское фигурное катание крепнет в условиях отстранения.

«Прошедший чемпионат России по прыжкам является одним из удачных вариантов реализации современного фигурного катания, которое уже 100 лет находится в одном и том же формате — короткая и произвольная программы. Там было что-то новое. Это новое порождает уверенность в том, что наше фигурное катание приобретает новые краски и формы. Эти новые формы в большой степени компенсируют то обстоятельство, что мы находимся без международных соревнований. В условиях международной изоляции наше фигурное катание не только сохраняется, но и крепнет», — приводит слова Мишина ТАСС.

Ранее действующий чемпион России Владислав Дикиджи добился уникального достижения — дважды исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам, который проходил в Санкт-Петербурге.