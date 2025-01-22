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Алексей Мишин заявил, что российское фигурное катание крепнет в условиях отстранения

Алексей Мишин заявил, что российское фигурное катание крепнет в условиях отстранения
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Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что российское фигурное катание крепнет в условиях отстранения.

«Прошедший чемпионат России по прыжкам является одним из удачных вариантов реализации современного фигурного катания, которое уже 100 лет находится в одном и том же формате — короткая и произвольная программы. Там было что-то новое. Это новое порождает уверенность в том, что наше фигурное катание приобретает новые краски и формы. Эти новые формы в большой степени компенсируют то обстоятельство, что мы находимся без международных соревнований. В условиях международной изоляции наше фигурное катание не только сохраняется, но и крепнет», — приводит слова Мишина ТАСС.

Ранее действующий чемпион России Владислав Дикиджи добился уникального достижения — дважды исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам, который проходил в Санкт-Петербурге.

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