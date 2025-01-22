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Ирина Слуцкая: до сих пор не до конца осознаю, что вошла в историю фигурного катания

Ирина Слуцкая: до сих пор не до конца осознаю, что вошла в историю фигурного катания
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Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что до пор не осознала, что вошла в историю фигурного катания. Напомним, на счету Слуцкой серебро и бронза Олимпийских игр, два золота на мировом первенстве, а также рекордные семь золотых медалей чемпионата Европы. Первую из них она завоевала в 1996 году, тогда это также была первая в истории СССР и России медаль высшего достоинства на европейских первенствах в женском одиночном катании.

«Осознавала ли, что попала в историю? Нет, конечно, не осознавала. И до сих пор, наверное, как-то не особо до конца осознаю, потому что для меня важно было делать свою работу, выполнять её на максимум, а не упиваться какими-то своими достижениями и не кайфовать от самой себя. У меня были цели, к которым потихоньку шла. Сложность заключалась в том, чтобы каждый раз заставлять себя работать всё больше и больше, всегда начинать всё заново. Потому что мне всегда хотелось, чтобы моя карьера была длительной, интересной. Конечно, всем хотелось, чтобы она была только со взлётами, но получилась и с падениями», — приводит слова Слуцкой «Советский спорт».

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