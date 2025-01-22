«У меня всегда были победы». Тарасова объяснила, почему считает себя счастливым человеком

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему считает себя счастливым человеком.

«Считаю себя счастливым человеком, потому что попала на ту работу, которая украшает мою жизнь. Тренерством занималась с 20 лет, сейчас мне 77 — больше 50 лет отработала. Слава богу, у меня всегда были победы. Ни одна победа не даётся легко. Победы просто так никто не принесёт. Поэтому нужно быть лучшими в мире и на каждой тренировке понимать, что нужно сделать, чтобы выигрывать и дальше. Все цели, которые ставила перед собой, осуществила», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Напомним, Татьяна Тарасова воспитала множество олимпийских чемпионов и чемпионов мира, в том числе Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Алексея Ягудина, Екатерину Гордееву и Сергея Гринькова.