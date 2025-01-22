Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У меня всегда были победы». Тарасова объяснила, почему считает себя счастливым человеком

«У меня всегда были победы». Тарасова объяснила, почему считает себя счастливым человеком
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему считает себя счастливым человеком.

«Считаю себя счастливым человеком, потому что попала на ту работу, которая украшает мою жизнь. Тренерством занималась с 20 лет, сейчас мне 77 — больше 50 лет отработала. Слава богу, у меня всегда были победы. Ни одна победа не даётся легко. Победы просто так никто не принесёт. Поэтому нужно быть лучшими в мире и на каждой тренировке понимать, что нужно сделать, чтобы выигрывать и дальше. Все цели, которые ставила перед собой, осуществила», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Напомним, Татьяна Тарасова воспитала множество олимпийских чемпионов и чемпионов мира, в том числе Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Алексея Ягудина, Екатерину Гордееву и Сергея Гринькова.

Материалы по теме
Тарасова: чем лучше Дикиджи катается, тем дольше нас не допустят до международных стартов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android