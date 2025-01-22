Плющенко сообщил, что Муравьёва занимается восстановлением четверного сальхова

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что его ученица, вице-чемпионка России прошлого года Софья Муравьёва занимается восстановлением четверного сальхова. Ранее на прошедшем недавно чемпионате России по прыжкам — 2025 Муравьёва успешно приземлила несколько своих коронных прыжков — тройных акселей.

«Не исключаю, что, может быть, и четверной сальхов восстановим. По крайней мере, над этим мы тоже работаем. Прыжковый турнир показал, что она действительно спортсменка высшего класса и в свои 18 лет может прыгать прыжки ультра-си. У неё было и есть желание восстановить и опять стабильно прыгать тройной аксель. И не один, а в произвольной по два. Если трудишься и слушаешь тренера, все получится. Так она и показала, что у нее всё получилось. А сейчас готовимся к финалу Гран-при России и к будущей карьере Сони», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт с 13 по 17 февраля 2025 года в Красноярске.