Плющенко: Дикиджи показывал четверной аксель каждый день, когда тренировался на моей базе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что не удивился успешному исполнению четверных акселей чемпионом России Владиславом Дикиджи на прошедшем недавно чемпионате России по прыжкам. Там Дикиджи два раза показал этот сложнейший элемент ультра-си.

«Влад катался у меня на моей базе, он выступал в моих сказках в этом году. Все чётко. Он показывал аксель в четыре с половиной оборота каждый день — и в каскадах. Он у него уже есть, он стабильный. Конечно, это очень энергозатратный элемент. Но он молодец, я видел, как он тренируется, когда он был у меня на базе», — приводит слова Дикиджи Плющенко.

Напомним, Дикиджи является первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель.