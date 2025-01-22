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«Храбрый человек». Кондратюк обратился к Петросян по результатам ЧР по прыжкам

«Храбрый человек». Кондратюк обратился к Петросян по результатам ЧР по прыжкам
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Чемпион Европы и России Марк Кондратюк обратился к двукратной победительнице национального первенства Аделии Петросян по результатам чемпионата России по прыжкам, который в эти выходные прошёл в Санкт-Петербурге. Кондратюк выложил их совместную фотографию с соревнований.

Фото: Личный архив Кондратюка

«Рисковать и бороться до конца всегда легче в компании с храбрым и самоотверженным человеком», — подписал публикацию Кондратюк, отметив Петросян.

Напомним, Марк и Аделия были участниками одной команды — команды Москвы на ЧРПП-2025. По итогам турнира они заняли второе место, уступив менее трёх баллов команде из Санкт-Петербурга. При этом Кондратюк и Петросян поучаствовали в большинстве раундов турнира.

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