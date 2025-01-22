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Стартовало голосование в третьей группе мужчин в премии «Король и Королева фигурки — 2024»

Вторая ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки – 2024» продолжается! В телеграм-канале «Ход коньком» определяют лучших фигуристов в двух категориях.

Формат премии-2024 следующий: редакция портала выдвинула по 12 кандидатов среди мужчин и среди женщин. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения.

Победитель и победительница премии определяются с помощью народного голосования, которое проходит в два этапа: групповой этап и финал. Отдельно определяются победитель у мужчин и победительница у женщин.

Голосование по третьей группе мужчин уже открыто в телеграм-канале «Ход коньком».

Группа 3, мужчины

Евгений Семененко: продолжает оставаться в топе мужского одиночного не первый год (победитель Спартакиады сильнейших – 2024 в феврале и бронзовый призёр чемпионата России – в Омске в декабре), установил рекорд России по баллам за короткую программу, представил креативный показательный номер, завирусившийся в иностранном сообществе и исполнил несколько новых неожиданных ролей в шоу.

Иван Букин: выиграл вместе с партнёршей Александрой Степановой абсолютно все старты в 2024 году (Спартакиада сильнейших, этапы Гран-при России, чемпионат России) при ужесточившейся конкуренции в танцах на льду, поддержал партнёршу после декрета и вернулся на прежний уровень.

Евгений Плющенко: продолжает тренировать в собственной академии (Никита Сарновский – победитель двух этапов Гран-при среди юниоров), подготовил и вывел Александру Игнатову на контрольные прокаты – 2024, активно выступает в собственных шоу и привлёк к участию в некоторых из них двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса.

Опрос в группе 3 продлится до 12:00 26 января. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.