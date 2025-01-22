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Степанова и Букин заявлены на шоу 15 февраля. Это дата Финала Гран-при России

Степанова и Букин заявлены на шоу 15 февраля. Это дата Финала Гран-при России
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Четырёхкратные чемпионы России и призёры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин заявлены на ледовое шоу «Народный ледниковый», который пройдет 15 февраля в Ярославле на «Арене-2000. Локомотив». Его дата пересекается с финалом Гран-при России, который состоится в Красноярске в период с 13 по 17 февраля.

Ранее появилась информация, что танцевальные дуэты, тренирующиеся в группе Александра Жулина, — Александра Степанова и Иван Букин, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят соревнование в Красноярске. Среди причин пропуска двух пар из его штаба один из источников назвал «отсутствие необходимости туда ехать».

Ещё раньше от борьбы за медали отказались Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного. Они также не выступят на финале Гран-при России по причине травмы партнёра.

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