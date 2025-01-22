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Аделина Сотникова выступит с показательным номером на четвёртом этапе «Битвы школ»

Аделина Сотникова выступит с показательным номером на четвёртом этапе «Битвы школ»
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступит на четвёртом этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию сезона-2024/2025, который пройдёт 25-26 января в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Это командное соревнование среди участников от 6 до 13 лет, организованное Департаментом спорта города Москвы. Показательный номер Сотниковой состоится в субботу, 25 января, в 13:30.

«Мне очень нравится атмосфера, которая царит на «Битве школ»: всё на площадке говорит о том, что это крупный и взрослый турнир, но при этом кругом одни ребятишки. Но стоит отдать должное — у каждого участника соответствующий серьёзный настрой, говорящий об их стремлении к победе, что напоминает личную подготовку к крупным соревнованиям.

Моя школа тоже принимала участие в Кубке, поэтому есть что-то в том, что я тоже буду выступать с номером. Желаю каждому юному фигуристу испытать удовольствие от своего проката и получить новый опыт», — поделилась Аделина Сотникова.

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