На два из трёх дней финала Гран-при России проданы все билеты

На финале Гран-при России, который пройдёт в период с 14 по 17 февраля в Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена», планируется аншлаг. Исходя из данных на официальном сайте организатора, на два дня из трёх запланированных на мероприятия уже проданы все билеты. Посетить финал в субботу и воскресенье уже невозможно, однако на сайте всё ещё предлагают купить билеты на пятницу.

Напомним расписание финала Гран-при России:

Пятница, 14 февраля 2025 г.:

17:15 — открытие;

18:00 — короткая программа у спортивных пар;

19:25 — короткая программу у мужчин.

Суббота, 15 февраля 2025 г.:

15:45 — ритм-танец;

16:45 — короткая программа у женщин;

18:45 — произвольная программу у мужчин.

Воскресенье, 16 февраля 2025 г.: