На два из трёх дней финала Гран-при России проданы все билеты
На финале Гран-при России, который пройдёт в период с 14 по 17 февраля в Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена», планируется аншлаг. Исходя из данных на официальном сайте организатора, на два дня из трёх запланированных на мероприятия уже проданы все билеты. Посетить финал в субботу и воскресенье уже невозможно, однако на сайте всё ещё предлагают купить билеты на пятницу.
Напомним расписание финала Гран-при России:
Пятница, 14 февраля 2025 г.:
- 17:15 — открытие;
- 18:00 — короткая программа у спортивных пар;
- 19:25 — короткая программу у мужчин.
Суббота, 15 февраля 2025 г.:
- 15:45 — ритм-танец;
- 16:45 — короткая программа у женщин;
- 18:45 — произвольная программу у мужчин.
Воскресенье, 16 февраля 2025 г.:
- 14:00 — произвольная программа у пар;
- 15:45 — произвольный танец;
- 17:45 — произвольная программа у женщин.
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