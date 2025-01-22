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На два из трёх дней финала Гран-при России проданы все билеты

На два из трёх дней финала Гран-при России проданы все билеты
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На финале Гран-при России, который пройдёт в период с 14 по 17 февраля в Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена», планируется аншлаг. Исходя из данных на официальном сайте организатора, на два дня из трёх запланированных на мероприятия уже проданы все билеты. Посетить финал в субботу и воскресенье уже невозможно, однако на сайте всё ещё предлагают купить билеты на пятницу.

Напомним расписание финала Гран-при России:

Пятница, 14 февраля 2025 г.:

  • 17:15 — открытие;
  • 18:00 — короткая программа у спортивных пар;
  • 19:25 — короткая программу у мужчин.

Суббота, 15 февраля 2025 г.:

  • 15:45 — ритм-танец;
  • 16:45 — короткая программа у женщин;
  • 18:45 — произвольная программу у мужчин.

Воскресенье, 16 февраля 2025 г.:

  • 14:00 — произвольная программа у пар;
  • 15:45 — произвольный танец;
  • 17:45 — произвольная программа у женщин.
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