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Стартовало голосование в третьей группе женщин в премии «Король и Королева фигурки — 2024»

Стартовало голосование в третьей группе женщин в премии «Король и Королева фигурки — 2024»
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Вторая ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки – 2024» продолжается! В телеграм-канале «Ход коньком» определяют лучших фигуристов в двух категориях.

Формат премии-2024 следующий: редакция портала выдвинула по 12 кандидатов среди мужчин и среди женщин. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения.

Победитель и победительница премии определяются с помощью народного голосования, которое проходит в два этапа: групповой этап и финал. Отдельно определяются победитель у мужчин и победительница у женщин.

Голосование по третьей группе женщин уже открыто в телеграм-канале «Ход коньком».

Группа 3, женщины

  • Анна Щербакова: дебютировала на соревнованиях в роли комментатора и сделала это очень хорошо, понравилась публике, вела фигурные мастер-классы, работала с командами на юниорском КПК, присутствовала на многих соревнованиях по фигурному катанию в новом амплуа — общалась со спортсменами.
  • Аделия Петросян: является лидером женского одиночного катания, одна из немногих исполняет элементы ультра-си, ставит классные показательные, работает со СМИ — интересно общается с журналистами.
  • Елизавета Туктамышева: продолжает классно комментировать соревнования, играет многочисленные роли в шоу, проводит мастер-классы, приняла участие в «Ледниковом периоде», начала активную тренерскую работу с Глебом Лутфуллиным, выводила его на турниры, была медийно активная.

Опрос в группе 3 продлится до 14:00 26 января. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.

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