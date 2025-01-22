Степанова и Букин досрочно завершили сезон и начали работу над олимпийскими программами

Четырёхкратные чемпионы России и призёры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин досрочно завершили сезон и начали работу над новыми программами к олимпийской квалификации. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвали Степанову и Букина первой парой для участия в отборе на Олимпиаду‑2026, в связи с чем было принято решение сосредоточиться уже на олимпийском сезоне.

Несколько дней назад уже появилась информация, что Степанова и Букин пропустят финал Гран-при России, который с 13 по 16 февраля пройдёт в Красноярске.

Напомним, во время чемпионата России — 2025 было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.