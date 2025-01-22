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ФФККР уже выбрала представителей в трёх из четырёх видов на отбор к ОИ-2026

ФФККР уже выбрала представителей в трёх из четырёх видов на отбор к ОИ-2026
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) принципиально решила вопрос по представителям в трёх из четырёх видов на олимпийский отбор в Пекин. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

На соревнования поедут:

  • Танцы на льду — Александра Степанова/Иван Букин;
  • Спортивные пары - Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
  • Женское одиночное катание — Аделия Петросян.

Решение по кандидату в отборе у мужчин будет принято по итогам финала Гран-при в Красноярске, который состоится с 13 по 17 февраля.

Все спортсмены заняли первые места на прошедшем чемпионате России — 2025. Чемпионом страны в мужском одиночном катании стал Владислав Дикиджи. Несколько дней назад на ЧРПП он также успешно показал два четверных акселя.

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