ФФККР уже выбрала представителей в трёх из четырёх видов на отбор к ОИ-2026

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) принципиально решила вопрос по представителям в трёх из четырёх видов на олимпийский отбор в Пекин. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

На соревнования поедут:

Танцы на льду — Александра Степанова / Иван Букин;

/ Спортивные пары - Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

Женское одиночное катание — Аделия Петросян.

Решение по кандидату в отборе у мужчин будет принято по итогам финала Гран-при в Красноярске, который состоится с 13 по 17 февраля.

Все спортсмены заняли первые места на прошедшем чемпионате России — 2025. Чемпионом страны в мужском одиночном катании стал Владислав Дикиджи. Несколько дней назад на ЧРПП он также успешно показал два четверных акселя.