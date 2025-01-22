ФФККР уже выбрала представителей в трёх из четырёх видов на отбор к ОИ-2026
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) принципиально решила вопрос по представителям в трёх из четырёх видов на олимпийский отбор в Пекин. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
На соревнования поедут:
- Танцы на льду — Александра Степанова/Иван Букин;
- Спортивные пары - Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- Женское одиночное катание — Аделия Петросян.
Решение по кандидату в отборе у мужчин будет принято по итогам финала Гран-при в Красноярске, который состоится с 13 по 17 февраля.
Все спортсмены заняли первые места на прошедшем чемпионате России — 2025. Чемпионом страны в мужском одиночном катании стал Владислав Дикиджи. Несколько дней назад на ЧРПП он также успешно показал два четверных акселя.
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