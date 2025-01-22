Гербольдт высказалась о выборе ФФККР фигуристов для квалификации к Олимпиаде

Тренер Катарина Гербольдт прокомментировала выбор Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) представителей на олимпийский отбор в Пекин.

«Мне кажется, что выбор спортсменов для квалификации к Олимпиаде очевиден. Никто не сомневался, что выбор будет именно таким. Всё заслуженно», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На соревнования поедут:

танцы на льду — Александра Степанова/Иван Букин;

спортивные пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов ;

; женское одиночное катание — Аделия Петросян.

Решение по кандидату в отборе у мужчин будет принято по итогам финала Гран-при в Красноярске, который состоится с 13 по 17 февраля.