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Жулин — о пропуске его дуэтами ФГПР: во всеоружии подойдём к следующему важному сезону

Жулин — о пропуске его дуэтами ФГПР: во всеоружии подойдём к следующему важному сезону
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Известный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался о пропуске его дуэтами — Александрой Степановой и Иваном Букиным, а также Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным — финала Гран-при России, который пройдёт в Красноярске с 13 по 17 февраля.

«Финал Кубка России — это достаточно ответственный турнир, поэтому нами было принято совместное решение не тратить драгоценное время на его подготовку, а бросить все силы на то, чтобы во всеоружии подойти к следующему сезону, ещё более сложному и ответственному, чем этот.

Мы сдвинули сроки подготовки к началу сезона-2025/2026, раньше начинаем постановки программ, раньше придумываем новые элементы. Над всем этим работу мы начинаем прямо сейчас. Отпуск сделаем пораньше, сократим его по времени, раньше выйдем и продолжим работу. Все пары в обойме, все в боевом настроении», — приводит слова Жулина ТАСС.

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