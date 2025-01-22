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Бутырская: будет прорывом, если нам дадут хотя бы одну квоту на ОИ в Пекине

Бутырская: будет прорывом, если нам дадут хотя бы одну квоту на ОИ в Пекине
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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026.

«Это хорошая новость, что мы можем участвовать в квалификации к Олимпийским играм. Будет хорошо, если нам дадут хотя бы одну квоту в Пекине и позволят выступать. Это будет большим прорывом.

Сложно сейчас говорить о кандидатах — Олимпиада же не завтра. Насколько понимаю, мы предоставляем кандидатов, но дальше невозможно будет корректировать. Что будет с нашими спортсменами? Не дай бог какая-то травма или что-то ещё. Уверена, что где-то мы прорвёмся всё равно. Важно, что дают возможность хотя бы попробовать. Но сегодня спортсменка готова, а завтра может и не быть готова», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появилась информация о возможных участниках отборочного турнира в Пекине. Так, в танцах на льду за право поехать на Игры-2026 могут побороться Александра Степанова и Иван Букин, в спортивных парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в женском одиночном катании — Аделия Петросян.

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