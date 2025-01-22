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В ФФККР сообщили, что ещё не определили участников квалификации к ОИ-2026

В ФФККР сообщили, что ещё не определили участников квалификации к ОИ-2026
Александр Коган
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, когда будут оглашены имена спортсменов, которые примут участие в квалификации к ОИ-2026 в Милане (Италия).

«Бред сумасшедших комментировать никто не собирается. Списков просто не может быть! У нас впереди ещё финал Гран-при. Мы до 28 февраля определимся со списками. Если у кого-то какие-то крейзи-мысли, пусть сами их публикуют», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных участниках отборочного турнира в Пекине. Так, в танцах на льду за право поехать на Игры-2026 могут побороться Александра Степанова и Иван Букин, в спортивных парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в женском одиночном катании — Аделия Петросян.

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