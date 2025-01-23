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Глава РУСАДА: дело Валиевой оголило очень много проблем в международном антидопинге

Глава РУСАДА: дело Валиевой оголило очень много проблем в международном антидопинге
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова снова высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой. По словам специалиста, история спортсменки показала очень много проблем в международной антидопинговой системе. Ранее РУСАДА вынесло предложение ВАДА об автоматическом сокращении срока дисквалификации для незащищённого лица, к которому также относилась Валиева. На момент сданной пробы и первичного расследования фигуристке было всего 15 лет.

«Со стороны РУСАДА в прошлом году был направлен ряд предложений в адрес ВАДА. Дело Валиевой оголило очень много проблем не только на национальном уровне в плане просветительских программ и превентивных мер, но и на международном.

В положении ВАДА написано, что такое защищённое лицо может не показывать источник, механизм попадания субстанции. Мы занимались этим вопросом и увидели, что спортсменка заявила о предполагаемом источнике. Дальше мы пытались показать, как это могло всё произойти, а дальше из положения ВАДА никому не понятно.

Мы внесли своё предложение по прояснению данной ситуации через специальную систему обратной связи. Это были подготовленные совместно с другими странами резолюции, и одна из них с нашей стороны — автоматическое сокращение срока дисквалификации, если речь идёт о защищённом лице. Потому что мы не понимаем, как это положение по защищённому лицу работает в кодексе ВАДА. Если мы говорим, что источник показывать не надо, эта процедура должна быть детально описываемой», — приводит слова Логиновой Sport24.

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