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«Запятнают честь спорта». Фигурист с Украины потребовал не допускать россиян до ОИ-2026

«Запятнают честь спорта». Фигурист с Украины потребовал не допускать россиян до ОИ-2026
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Украинский фигурист Вадим Колесник, выступающий за США в паре с Эмилеа Зингас, осудил решение Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить российским фигуристам участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026.

«Хотел бы выразить свою обеспокоенность и выступить за исключение России из олимпийской квалификационной серии. Эта просьба основывается на двух важных вопросах: продолжающаяся СВО (Формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата») на Украине и постоянные допинговые скандалы с участием российских спортсменов. Разрешение России на участие в олимпийских отборочных соревнованиях посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, которые представляют Олимпийские игры.

Нельзя пренебрегать историей допинговых скандалов с участием российских спортсменов. Несмотря на многочисленные предупреждения и санкции, было немало случаев, когда российские спортсмены были признаны виновными в употреблении препаратов, повышающих спортивные результаты. Это не только запятнает честь спорта, но и создаёт несправедливые условия для спортсменов из других стран, которые соревнуются чисто и честно», — написал Колесник на личной странице в социальных сетях.

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