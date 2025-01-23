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Александра Трусова показала фотографии в купальнике с отдыха в Дубае

Александра Трусова показала фотографии в купальнике с отдыха в Дубае
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) разместила на своей странице в телеграм-канале фотографии в купальнике во время отдыха в Дубае. Спортсменка находится в отпуске, который проводит в ОАЭ вместе с супругом Макаром Игнатовым.

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Игнатова готовится стать мамой. По данным источников, фигуристка находится на третьем месяце беременности. Ни сама спортсменка, ни её супруг пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Александра вышла замуж за серебряного призёра чемпионата России — 2021 фигуриста Макара Игнатова, ему 24 года. Их свадьба состоялась в августе 2024 года.

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