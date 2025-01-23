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Произошли изменения в списке кандидатов в сборную России на сезон-2024/2025

Произошли изменения в списке кандидатов в сборную России на сезон-2024/2025
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Произошли изменения в списке кандидатов в сборные России по фигурному катанию на коньках на 2024-2025 годы. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Исключены:

  • Юниорки — Кира Трофимова
  • Танцы на льду — Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (переведены из основы сборной в резерв сборной)
  • Мужское одиночное катание — Дмитрий Алиев (переведён из основы в резерв сборной)
  • Парное катание — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

Включены:

  • Танцы на льду — Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
  • Мужское одиночное катание — Глеб Лутфуллин

Напомним, составы сборной формируются по результатам чемпионатов России. Спортсмены должны войти в топ-6, чтобы претендовать на место в сборной.

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Новости. Фигурное катание
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