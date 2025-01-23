Произошли изменения в списке кандидатов в сборную России на сезон-2024/2025
Произошли изменения в списке кандидатов в сборные России по фигурному катанию на коньках на 2024-2025 годы. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Исключены:
- Юниорки — Кира Трофимова
- Танцы на льду — Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (переведены из основы сборной в резерв сборной)
- Мужское одиночное катание — Дмитрий Алиев (переведён из основы в резерв сборной)
- Парное катание — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
Включены:
- Танцы на льду — Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
- Мужское одиночное катание — Глеб Лутфуллин
Напомним, составы сборной формируются по результатам чемпионатов России. Спортсмены должны войти в топ-6, чтобы претендовать на место в сборной.
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