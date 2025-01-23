Произошли изменения в списке кандидатов в сборную России на сезон-2024/2025

Произошли изменения в списке кандидатов в сборные России по фигурному катанию на коньках на 2024-2025 годы. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Исключены:

Юниорки — Кира Трофимова

Танцы на льду — Софья Леонтьева / Даниил Горелкин , Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов (переведены из основы сборной в резерв сборной)

/ , / (переведены из основы сборной в резерв сборной) Мужское одиночное катание — Дмитрий Алиев (переведён из основы в резерв сборной)

(переведён из основы в резерв сборной) Парное катание — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

Включены:

Танцы на льду — Василиса Кагановская / Максим Некрасов , Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано

/ , / Мужское одиночное катание — Глеб Лутфуллин

Напомним, составы сборной формируются по результатам чемпионатов России. Спортсмены должны войти в топ-6, чтобы претендовать на место в сборной.