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Олимпийский чемпион призвал ВАДА отменить дисквалификацию Валиевой

Олимпийский чемпион призвал ВАДА отменить дисквалификацию Валиевой
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал Международное антидопинговое агентство (ВАДА) отменить дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Нужно оставить в покое Камилу Валиеву, а ВАДА должно отменить её дисквалификацию. То, что нашли у неё в пробе, это же просто смешной повод для отстранения. Триметазидин вообще не влияет ни на что, и доза была минимальная. Аргументы о том, что это было лекарство её дедушки, ВАДА и CAS почему-то не приняли во внимание. Пострадала не только невиновная Камила, но и наша команда, лишившаяся золотых медалей Олимпиады. ВАДА должно быть не избирательным карательным органом, а справедливым органом, который прежде всего нацелен на борьбу с реальными допингистами, а не на борьбу с неугодными государствами и национальностями», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Напомним, Валиева была дисквалифицирована за допинг на четыре года. Срок её отстранения завершится 25 декабря 2025 года. Фигуристка лишилась золота Олимпийских игр в команде, чемпионата Европы и России.

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