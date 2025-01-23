Кондратюк, Алиев и Савосин опубликовали совместное фото из бани

Российские фигуристы — чемпионы Европы и России Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев, а также вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин опубликовали совместное фото из бани.

Фото: Личный архив фигуристов

Напомним, фигуристы принимали участие в чемпионате России по прыжкам — 2025, который проходил в прошедшее выходные в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Дмитрий Алиев был участником питерской команды, а Кондратюк и Савосин представляли команду Москвы. По итогам соревнований сборная Санкт-Петербурга заняла первое место с результатом — 482.10. Второе место заняла команда Москвы, уступив лидерам чуть больше 2 балла. Команда-победители турнира получила 5 млн рублей, серебряные призёры — 3 млн.