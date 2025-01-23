Роднина: Россия — неспортивная страна. Мы занимаемся спортом только в силу обстоятельств

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила, что не может согласиться с тем, что Россия — спортивная держава. По словам бывшей фигуристки, в стране не созданы достаточные условия для того, чтобы стать полностью спортивным государством на всех уровнях. Пока в России занимаются спортом только в силу определённых обстоятельств.

«Интерес людей к спорту — это вовсе не спортивность. Мы страна с потрясающими спортивными традициями и историями, но если говорить про спорт как про норму жизни для человека, как про стимул быть активным и долгожителем, то здесь мы не достигли того, чего хотели. Мы скорее неспортивная страна? Мы страна, которая интересуется спортом, и в силу определённых обстоятельств им занимается. Но спортсмены у нас действительно очень высокого уровня, потому что мы всегда были сосредоточены на победу и на результат. Особенно если брать первые годы, когда СССР принимал участие в спортивных соревнованиях, то тогда совершенно чётко стоял вопрос: если ты не входишь в шестёрку сильнейших, то тебя и не посылали на соревнования. Зачем туристом ездить?» — приводит слова Родниной Sport24.