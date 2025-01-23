«Придурок». Тарасова — об украинце, призвавшем не допускать фигуристов из России на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова украинского фигуриста Вадима Колесника, выступающего за США в паре с Эмилеа Зингас, о том, что российских фигуристов нельзя допускать до участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. Таким образом, спортсмен осудил решение Международного союза конькобежцев (ISU).

«Кто такой Колесник? Откуда он что-то знает про Олимпийские игры? Придурок — да и всё. Опасений из-за таких слов у меня нет. Этот человек только начал выступать, ещё не участвовал в чемпионатах мира и позволяет себе такие комментарии. Он не имеет к этому никакого отношения. Это желание пропиариться, сделать так, чтобы его фамилию запомнили. Если ему неприятно кататься с русскими, которые всё время выступают на чемпионатах Европы и мира и выигрывают, пусть не катается. От этого никто не пострадает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

ISU разрешил допустить россиян к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.