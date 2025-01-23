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В Госдуме назвали заявление фигуриста Колесника о россиянах спланированной акцией Украины

В Госдуме назвали заявление фигуриста Колесника о россиянах спланированной акцией Украины
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Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова украинского фигуриста Вадима Колесника, выступающего за США, о том, что российских фигуристов нельзя допускать до участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. Таким образом, спортсмен осудил решение Международного союза конькобежцев (ISU).

«Заявление фигуриста Колесника – спланированная акция со стороны Украины. Они знают, что есть такой парень у них, выступающий за США, и понимают, что его слова разлетятся по всему миру. Они подают эту провокацию так, что сами спортсмены возмущаются. Украинцы понимают, что таким образом могут подсветить возвращение россиян в негативном ключе. Но у них не получится ничего изменить, ISU не откатит назад своё решение.

Так что это просто элемент недобросовестной конкуренции и попытка убрать сильного соперника в лице России. Когда россияне вернутся на международные соревнования, начнётся эра российского фигурного катания. Сам этот Колесник понимает, что, когда вернутся российские фигуристы, он ещё дальше скатится по турнирной таблице вниз», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в международных стартах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.

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