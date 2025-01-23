Косторная показала, как учится делать макияж на соревнования для своих учениц-спортсменок

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная, с 2023 года выступающая в спортивных парах вместе со своим мужем Георгием Куницей, показала, как учится делать макияж на соревнованиях для маленьких спортсменок, которых она тренирует.

Фото: sokolova_beauty_17

Фото: sokolova_beauty_17

Напомним, в сентябре нынешнего сезона-2024/2025 Косторная и Куница показали две программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. В ноябре 2024 года Косторная неожиданно сообщила, что они с партнёром пропустят два ближайших сезона. Это связано с физическим и психоэмоциональным состоянием спортсменов. При этом, по словам фигуристки, они не завершают карьеру и действительно планируют вернуться к соревнованиям после паузы.