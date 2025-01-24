ФФККР изменила регламент финала Гран-при России за три недели до турнира

Федерация фигурного катания России обнародовала изменения в правилах соревнований на текущий сезон. В частности, поменялся регламент отбора на финал российской серии Гран-при. До турнира, который пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля, осталось всего три недели.

Ранее отбор на финал Гран-при осуществлялся по итогам этапов. Теперь же в регламенте прописано, что учитывается и выступление и на чемпионате России, который состоялся в конце декабря 2024 года в Омске, причём с коэффициентом 1,5.

«К соревнованиям Кубок России – Ростелеком Гран При России (финал) допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы баллов Рейтинга, набранных на 2 (двух) Всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран При России» и Ростелеком-чемпионате России», – говорится в обновлённом регламенте, который был опубликован 22 января.

Таким образом, в мужском одиночном катании сразу три фигуриста лишились права выступить в финале Гран-при: это Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалёв. Их заменят Макар Игнатов, Иван Попов и Даниил Самсонов.