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Трусова зарабатывает по 2 млн рублей за пост в соцсетях, Загитова — от 500 тыс.

Трусова зарабатывает по 2 млн рублей за пост в соцсетях, Загитова — от 500 тыс.
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Александра Игнатова (Трусова) больше всех из российских фигуристок зарабатывает на рекламе в соцсетях. Об этом пишет «РИА Новости Спорт» в своём материале со ссылкой на источники в индустрии.

Эксперты, с которыми пообщались авторы публикации издания, утверждают, что примерная стоимость одной рекламной публикации в соцсетях у Игнатовой (Трусовой) оценивается примерно в 2 млн рублей.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова публикует рекламные материалы в личных социальных сетях за гонорар от 500 тыс. до 1 млн рублей, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева – от 450 тыс. до 1 млн рублей.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова зарабатывает в среднем от 400 до 800 тыс. рублей, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева – от 300 тыс. до 1 млн рублей.

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