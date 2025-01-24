Гендиректор ФФККР объяснил изменения в регламенте отбора в финал Гран-при

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал изменения в регламенте отбора на финал Гран-при России. Турнир пройдёт в Красноярске с 14 по 16 февраля.

«По итогам сезона распределяется призовой фонд, как это было раньше. Спортсмены на всех соревнованиях получают очки за занятые места. Как и в позапрошлом году, в финал попадают по результатам двух этапов Гран-при и чемпионата страны.

В прошлом году, так как финал был совмещён со Спартакиадой сильнейших, чемпионат не учитывался. В этом вернулись к прежней системе. Никто ничего не собирался менять, это предполагалось сразу же», – цитирует гендиректора ФФККР «РИА Новости Спорт».

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России, причём с коэффициентом 1,5.

В сезоне-2022/2023 фигуристы отбирались в финал Гран-при по рейтингу, сформированному после этапов Гран-при. Очки за участие в чемпионате России не начислялись.