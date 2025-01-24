Худайбердиева: многие фигуристы — омерзительные инфантилы, не умеющие уважать соперника

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева высказалась о манере поведения спортсменов в фигурном катании.

«Знаете, в чём проблема фигурного катания и его токсичности? В грандиозности нарциссизма, узколобости, ограниченности взглядов и полного отсутствия воспитания. Так легче жить. В розовых мечтах о том, что все вокруг глупцы, дураки и меркантильные сумасшедшие, а ты самый умный, пушистый, творческий и настоящий спортсмен.

Наверное, если к четверти века развития в твоей жизни из проблем – комфортно поесть, а из ответственности – приехать с утра на тренировку, – это понятно. Еду, правда, надо на что-то купить, хранить у себя в холодильнике, который будет стоять в оплаченной квартире. Тогда и парить надо льдом проще.

Многие фигуристы – омерзительные инфантилы, не имеющие навыка уважать соперников (хотя бы на людях) с диапазоном эмпатии как у зубочистки. Для общества будет полезнее, если такие люди продолжат открывать рот строго у стоматолога. Я никогда не буду молчать, если вы публично открываете своё безосновательное невежество к моему близкому человеку», – написала Худайбердиева в своём телеграм-канале.